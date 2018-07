Quad van 'Oh Oh'-ster Nicky Zouwer betrokken bij fataal ongeval

,,Ze rijden ook vaak op andere quads rond, dus ze weten wel hoe ze zo'n ding moeten besturen", vertelt de realityster aan het Brabants Dagblad. Volgens hem is de quad goedgekeurd voor de snelweg. Dat betekent dat het voertuig harder dan 50 kilometer per uur gaat en is voorzien van gordels. Het dragen van een helm is niet verplicht, maar die hadden de slachtoffers volgens Zouwer wel op. ,,Het is vooral leuk speelgoed. Ook deze jongens vonden het heel gaaf om ermee te rijden."



Leuk of niet: Veilig Verkeer Nederland vindt de quad levensgevaarlijk en is van mening dat het ding direct van de openbare weg moet worden gehaald. ,,De quad is zwaar, zeer instabiel en bij hoge snelheden een potentieel moordwapen", liet Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN) eerder weten. ,,Op een motor of een scooter val je meestal achter het voertuig. Maar een quad kiepert snel om en dan lig je eronder."



De realitysoap Oh Oh Daar Gaan We Weer, waarin Nicky te zien was met zijn vriendin Geneviève Fox, werd vorig jaar uitgezonden. Na de opnames van de online reeks Nicky & Geneviève Gaan Het Helemaal Anders Doen gingen ze uit elkaar. De twee hebben een zoontje, Nathan.