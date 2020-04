Queen Elizabeth viert 94e verjaardag in beslotenheid

Elizabeth ontvangt op Windsor wel de nodige regeringspapieren en via de telefoon wordt ze ook op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en de andere vijftien landen waarvan zij staatshoofd is, zoals Canada en Australië. De Queen heeft twee keer middels een toespraak van zich laten horen en stuurde ook tal van boodschappen van steun en bemoediging. De verwachting is dat ze zich snel zal uitspreken over de moordpartij in de Canadese provincie Nova Scotia, waarbij dit weekeinde minstens negentien mensen om het leven kwamen.



De gebruikelijke publieke uitingen en vieringen ter gelegenheid van de koninklijke verjaardag zijn vanwege de coronacrisis die het Verenigd Koninkrijk zwaar heeft getroffen, afgelast. Zo worden er morgen voor het eerst in 68 jaar geen saluutschoten afgevuurd voor Elizabeths geboortedag en vervalt in juni ook Trooping the Colour, het militair ceremonieel bij de officiële viering van de koninklijke verjaardag dat bij het publiek zo populair is vanwege de balkonscène na afloop.



De openbare agenda van de hoogbejaarde vorstin, die vanwege haar leeftijd al steeds minder taken op zich nam al peinst ze niet over aftreden, is de komende maanden leeg. De Queen heeft de verwachting uitgesproken dat het virus overwonnen zal worden en dat iedereen elkaar, in de beroemde woorden van zangeres Vera Lynn, weer zal ontmoeten - We’ll meet again - maar ook zij weet niet wanneer het weer veilig is om Windsor Castle te verlaten.