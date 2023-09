Queen-gitarist Brian May teleurgesteld in veiling spullen Freddie Mercury: ‘Het is te triest’

Freddie Mercury overleed in 1991 op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van aids. ‘Ik denk onvermijdelijk veel aan Freddie dezer dagen’, schrijft May in zijn bericht op Instagram bij een foto van Mercury. ‘Toen deze foto werd gemaakt, leek het me vast niet zo belangrijk om Freddies vingers te zien dansen op mijn eigen zelfgemaakte gitaar. Nu roept het golven van genegenheid en mooie herinneringen op. Hij wordt zo gemist.’

Vanaf 6 september tot en met 13 september vindt de veiling plaats van heel wat bijzondere voorwerpen van Freddie, in het veilinghuis van Sotheby’s in Londen. Fans konden tot en met 5 september de spullen daar bewonderen. ‘Terwijl ik hartstochtelijk met boeren uit Wales spreek over koeien, dassen en rundertuberculose, zullen Freddies meest intieme persoonlijke bezittingen en geschriften - die deel uitmaakten van wat we zoveel jaren deelden - onder de hamer gaan. Om aan de hoogste bieder te worden overgedragen. Voor altijd verspreid. Ik durf niet te kijken. Voor ons, zijn beste vrienden en familie is het te triest.’



De veiling werd met behulp van Mary Austin, de oude vriendin van de zanger, opgezet. Voorafgaand aan de verkoop, werden de items in Londen tentoongesteld op een speciale expositie die gratis voor het publiek te bezoeken was. Ruim 130.000 mensen kwamen hier op af, meldde de organisatie maandag. De opbrengsten van de veiling gaan deels naar Austin, de voormalig beste vriendin van Mercury. Daarnaast gaat een deel naar de goede doelen The Mercury Phoenix Trust en The Elton John AIDS Foundation.