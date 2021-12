Queen weer bovenaan in Top 2000, lievelingsnummer Peter R. de Vries op 3

EO maakt speciale Slag om de Schel­de-uitzending met overleven­den

In een speciale aflevering van het EO-programma Ik mis je praat presentator Arjan Lock met drie overlevenden van de Slag om de Schelde in 1944. Over de beroemde slag uit de Tweede Wereldoorlog is al een bekroonde film gemaakt, maar op zaterdag 11 december wordt bij NPO 2 het verhaal dus vanuit eerste hand verteld.

12:03