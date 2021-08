‘R. Kelly besmette vermeend slachtoffer met herpes’

De getuige vertelde de rechtbank in New York dat ze tijdens hun eerste ontmoeting slechts 17 jaar oud was, terwijl de I Believe I Can Fly-zanger destijds 48 was. De twee zouden elkaar hebben ontmoet tijdens een tour van de zanger in 2015. Het vermeende slachtoffer zou onder valse voorwendselen voor een auditie naar de hotelkamer van de zanger zijn uitgenodigd. Eenmaal in de kamer moest de vrouw naar eigen zeggen eerst met de zanger naar bed, voordat ze mocht zingen.