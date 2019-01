R. Kelly geeft in lente optreden in Amsterdam

Volgens J-Noah Entertainment, dat Amerikaanse r&b- en hiphopartiesten naar Europa haalt, gaan de kaarten morgen in de verkoop via Ticketlabel en The Box.

De komst van Robert Sylvester Kelly is opmerkelijk omdat hij onlangs in opspraak raakte door de documentaire Surviving R. Kelly . De makers van het programma spraken zo’n 50 mensen uit Kelly's omgeving. Een flink aantal vrouwen beschuldigt hem van seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen. Naar aanleiding van de drie afleveringen heeft justitie in de staat Georgia besloten tot een strafrechtelijk onderzoek naar de zanger.

R. Kelly verkocht wereldwijd meer dan 75 miljoen albums en singles en is daarmee een van de meest succesvolle r&b-artiesten uit de jaren ‘90. Hij scoorde hits met onder andere I believe I can fly en If I could turn back the hands of time en won meerdere Grammy Awards.