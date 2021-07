'R. Kelly misbruikte ook minderjarige jongen van 17 jaar’

R. Kelly ontslaat al zijn advocaten na een giganti­sche ruzie

10 juni Het botert niet zo tussen R. Kelly (54) en zijn advocaten. Eerder lieten twee van zijn advocaten al weten dat ze er genoeg van hadden en nu heeft de zanger de resterende twee raadsmannen zelf de deur gewezen. ,,Het is een schande dat advocaten hun eigen ego’s niet opzij kunnen zetten in het belang van hun cliënt”, klinkt het in een verklaring.