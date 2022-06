R. Kelly veroordeeld tot dertig jaar cel in misbruikzaak

R. Kelly is veroordeeld tot dertig jaar cel in de misbruikzaak in New York. De 55-jarige zanger werd vorig jaar schuldig bevonden aan onder meer het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. Kelly was zelf in de rechtbank aanwezig.

De openbaar aanklagers hadden een straf van minimaal 25 jaar geëist. Volgens hen maakte Kelly misbruik van zijn positie als bekende zanger, met de daarbij behorende rijkdom, waardoor het voor hem makkelijk was om kwetsbare meisjes in te palmen en hen in zijn greep te houden. De slachtoffers werden zowel seksueel als mentaal misbruikt, iets waarvan Kelly totaal geen spijt leek te hebben tijdens de rechtszaak die maandenlang tegen hem liep, zo meenden de aanklagers.

De advocaten van Kelly vonden dat hij maximaal tien jaar had moeten krijgen.

Tijdens de zitting maakten enkele vermeende slachtoffers gebruik van hun spreekrecht. Zij vertelden onder meer hoe groot de impact van Kelly, wiens echte naam Robert Sylvester Kelly is, op hun leven is. ,,Robert, je hebt zoveel levens verwoest”, sprak een van hen de zanger toe. ,,Ik vreesde voor mijn leven”, zei een ander. ,,Ik hoop dat je de rest van je leven de gevangenis in moet”, sprak een andere vrouw geëmotioneerd. Kelly zelf maakte geen gebruik van zijn spreekrecht.

Hoger beroep

De r&b-zanger werd vorig jaar september ook schuldig bevonden aan vrijheidsberoving, dwangarbeid en verschillende overtredingen van de Amerikaanse ‘Mann Act’, de federale wetgeving rond mensenhandel. De kans is groot dat Kelly, die alle aanklachten ontkent, in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. Zijn advocaat liet na het juryoordeel al weten dat zijn cliënt dat van plan was.



De zanger wordt al jaren beschuldigd van seksueel wangedrag tegenover minderjarige vrouwen. Kelly, die sinds 2019 vastzit, staat ook nog zaken in Illnois en Minnesota te wachten. Zijn proces in 2021 was een van de meest spraakmakende zaken die voortkwamen uit de MeToo-beweging.

Onaantastbaar

Voordat Kelly uit de gratie raakte, was hij een van de populairste r&b-singer-songwriters van de jaren ‘90. Hij scoorde hits als I believe I can fly en If I could turn back the hands of time. Jarenlang leek de muziekindustrie beschuldigingen tegen hem te negeren en leek hij onaantastbaar. In 2008 werd Kelly vrijgesproken in een kinderpornozaak, waarin hij werd beschuldigd van het maken van een sekstape met een minderjarige.



De zanger bleef jarenlang hits produceren voordat via de protestactie #MuteRKelly op social media het publiek opriep om te stoppen hem financieel te steunen. De documentaire Surviving R. Kelly uit 2019 was uiteindelijk de genadeklap. Daarin beschuldigde een flink aantal vrouwen de zanger van seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen. Ook veel andere mensen uit de omgeving van Kelly vertellen erin over ontoelaatbaar gedrag van de muzikant. Niet lang daarna werd hij opgepakt.

