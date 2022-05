Race om de Ringen is spektakel én relatietest: ‘Bij het kaartlezen begint het gekibbel al’

Jonge Nederland­se vrouwen zetten sinds 2018 muziekindu­strie op zijn kop

Wéér pakt een Nederlandse vrouw de koppositie in de Nederlandse Top 40. S10 heeft met haar songfestivalinzending De Diepte het populairste liedje van het land te pakken. Het zoveelste teken dat jonge Nederlandse vrouwen die zingen in de eigen taal sinds 2018 de baas zijn in de hitlijsten.

22 mei