Rachel Bloom: Gucci wilde Emmy-jurk niet aan mij uitlenen

,,Ik heb de jurk moeten kopen want Gucci wilde hem niet aan me uitlenen", verklapte de Crazy Ex-Girlfriend -actrice die eraan toevoegde dat ze niet makkelijk kleding te leen krijgt van ontwerpers. ,,Ik heb geen klein maatje, dan kan je het vergeten", grapte ze.

Volgens People kost de creatie van het Italiaanse modehuis 3500 dollar in de winkel. Al heeft ze de jurk zelf gekocht, Bloom zei dat ze niet van plan was er lang van te genieten. ,,Ik kan de jurk altijd nog verkopen, ik heb immers een account op een verkoopwebsite.''

Gisteravond werden voor de 69ste keer de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste televisieprijzen in de Verenigde Staten. The Handmaid's Tale werd bekroond als beste dramaserie. De show speelt zich af in een dystopische toekomst waarin nog maar een handjevol vrouwen vruchtbaar zijn. Veep is de beste comedyserie. De show won de felbegeerde televisieprijs voor de derde keer.