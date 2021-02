Rachel Hazes, 17 jaar na overlijden André: ‘Ik heb nog geen dag om hem kunnen rouwen’

Rachel Hazes kan na zestien jaar weer een biertje drinken met André: Mis hem nog elke dag’

9 oktober Rachel Hazes (50) heeft vandaag het wassen beeld onthuld van haar grote liefde André in Madame Tussauds. De volkszanger is vanaf nu te bewonderen aan de bar van een Amsterdamse kroeg met een biertje in de hand.