Rachel Hazes (48) heeft gevecht tegen depressies gewonnen

Rachel (48), de jarige weduwe van de in 2004 overleden volkszanger André Hazes, is na een moeilijke periode van bijna twee haar depressies weer helemaal te boven. Volgens haar dochter Roxeanne staat haar moeder momenteel goed in het leven.

De familie Hazes maakte in april 2017 bekend dat Rachel ‘professionele hulp had gezocht om haar geestelijk bij te staan’. De noodzakelijke behandelingen hebben, aldus Roxeanne, tot een positief resultaat geleid. ,,Maar het is niet aan mij om daar verder over naar buiten te treden. Dat kan ze beter een keer zelf doen, als ze daar ooit aan toe is", ventileert Roxeanne vandaag in de Telegraaf. Al eerder stelde de zangeres dat haar moeder weer langzaam maar zeker aan te opkrabbelen is. ,,Mama heeft weer zin in dingen en is levenslustig”, zei ze een paar maanden na de opname van Rachel.

In een statement verklaarde de familie destijds: ,,Rachel heeft veel meegemaakt in haar leven en dat alles bij elkaar opgeteld, is haar de laatste maanden steeds zwaarder gaan vallen. Het leek haar daarom beter om hier met hulp van buitenaf aan te werken”. En dochter Roxeanne: ,,Ik ben ontzettend trots op mijn moeder dat zij deze stap genomen heeft. Ik zou het zeer op prijs stellen als hier respectvol mee omgaan wordt zodat zij in alle rust kan werken aan haar herstel.” En: ,,Wij zijn heel blij dat we voor Rachel een fijne omgeving hebben kunnen vinden waar ze in alle rust met de juiste begeleiding kan werken aan haar genezing.” André Hazes reageerde met: ,,Ik wens haar vanzelfsprekend een goed en spoedig herstel.”

Eenzaam

Dat het niet goed ging met Rachel Hazes was al een tijdje bekend. Zo meldde het blad Weekend op basis van observaties en gesprekken met buren dat de weduwe ‘een eenzame indruk maakt’. Rachel, die op 21-jarige leeftijd met Hazes trouwde, woont al jaren in een watervilla in Vinkeveen. Daar leefde ze jarenlang met haar zoon André (25) en dochter Roxeanne (26). André had jarenlang geen contact met zijn moeder. Inmiddels gaan de twee weer met elkaar om. André en Roxeanne zijn nog steeds niet on speaking terms.

Rachel, die kort voor Hazes’ dood na aanhoudende huwelijksproblemen besloot van hem te scheiden maar uiteindelijk toch de hand over haar bijna gebroken hart streek, leerde haar man al op jonge leeftijd kennen. De kleine Rachel, een pubermeisje met posters van haar idool André aan de muur, werd eind jaren tachtig door haar ouders - het Rotterdamse slagersechtpaar Jan en Friedel van Galen - aan Hazes voorgesteld. Vader en moeder waren de allerbeste vrienden en superfans van de legendarische zanger.

Scheiding

De gevoelens tussen de voluptueuze volkszanger en de fragiele Rachel bleken wederzijds. Op dat moment was Hazes overigens nog getrouwd met zijn tweede vrouw Ellen (in 2005 aan borstkanker gestorven, red.). Op 14 oktober 1991 huwden André (toen 40) en Rachel (21): amper een maand na zijn scheiding van Ellen. In maart 2003 besloten André en Rachel uit elkaar te gaan, zo maakt het management van de zanger destijds bekend. ‘We zijn uit elkaar gegroeid,’ aldus André. Hij en Rachel gingen na die bekentenis apart wonen. En de kleine Rox en Dreetje pendelen vanaf dat moment heen-en-weer.

Op 21 en 23 juni in dat jaar speelt Hazes twee keer de Amsterdam Arena plat en regelde er voor eind 2003 gelijk nog twee. Die worden afgelast. Zijn zegsman: ‘Hazes is wegens relatieproblemen niet in staat om aan zijn verplichtingen te voldoen.’ Op 23 september 2004 overleed André Hazes. Hij bezweek op 53-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Woerden aan de gevolgen van een longziekte en hartstilstand. Na zijn overlijden verdween Rachel jarenlang uit de publiciteit. Ook nu nog laat ze sporadisch van zich horen.