Rachel Hazes sleept Yvonne Coldeweijer in januari voor de rechter

Bridget Maasland hekelt kritiek op relatie met jongere Hazes: 'Mega seksis­tisch’

Bridget Maasland heeft het gevoel dat haar inmiddels verbroken relatie met André Hazes destijds op ‘Engelse tabloid-achtige manieren werd behandeld’. Dat zei ze vanavond in een openhartig met gesprek Beau van Erven Dorens in Isola di Beau. ,,Uit elke hoek had iemand er iets over te zeggen. Iedereen wist ervan, of je nou advocaat was of in de zorg werkte.”

26 december