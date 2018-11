Rachelle laat Harrold Steffi snel vergeten en Keldonk ziet dat het goed is

Tranen

Op diezelfde zondagavond werd in menig huiskamer een traantje weggepinkt, toen de hopeloos verliefde Harrold op zijn tractor wegreed bij hengstenhoudster Steffi uit Boekel. In werkelijkheid was dat al maanden eerder, toen de opnames in de hete zomer werden gemaakt. ,,Zonde’’, zeggen de juffen Linda Leenders en Debbie Kanters in de personeelskamer van de Keldonkse school in koor op de vraag hoe ze het vinden dat Harrold afviel, nog niet wetend van het nieuwe geluk van hem.

Schoolontbijt

Ze hadden vanaf het begin meegeleefd, want in Keldonk kent iedereen iedereen. Toen de kinderen voor het schoolontbijt van vorige week donderdag een bekende Nederlander mochten uitnodigen, was de keus dan ook snel gemaakt: Harrold zou het worden. Rens, Loek en Maud (alle drie 11) spoedden zich naar het huis van hun bekende dorpsgenoot. ,,Er deed een vrouw open. Harrold was er niet, dus zijn we ’s avonds teruggegaan. Hij had graag willen komen, maar hij mocht niet van de omroep. Tot 2 december. Nou gaan we hem uitnodigen voor het kerstontbijt. En misschien voor een interview met de schoolkrant’’, zeggen ze.

Droge humor

Juf Anja is een echte Boer Zoekt Vrouw-fan. Zeker dit jaar nu haar oud-leerling Harrold meedoet. ,,Hij was vroeger al een hele lieve jongen, met droge humor. Hij riep toen al dat hij later vrachtwagenchauffeur zou worden.’’ Haar collega-juffen lijken Harrolds grootste fanclub. De dames weten uit het roddelcircuit dat het liefdesverdriet van Harrold van korte duur was. ,,Hij is hevig aan het daten, al weten we niet met wie. En één keer is hij in de auto gezien met een onbekende vrouw.’’



Een moeder buiten de school komt met doorslaggevend bewijs: een appje van Harrold waarin hij zijn nieuwe liefde onthult, compleet met naam en foto. Een paar uur later maakt Harrold op de landelijke radio inderdaad bekend dat hij weer gelukkig is in de liefde.



In de uitzending van zondag maakte ook Michelle haar keuze bekend: de ook in Boekel wonende Michelle is hoteldebotel van Maarten. Een klant in de slagerswinkel snapt haar beslissing helemaal. ,,Begrijpelijk. Ze hebben allebei problemen gehad. Logisch dat ze voor elkaar kiezen.’’