Racoon klinkt goed, maar stelt zich te nederig op in Ahoy

Spoiler alert Het gekonkel kan beginnen: deze BN’ers zijn uitgeroe­pen tot de Verraders

Liegen, bedriegen en veel gekonkel: het tweede seizoen van het psychologische tv-spel De Verraders is vanavond van start gaan. Presentator Tijl Beckand koos in de openingsaflevering direct drie verraders uit. Wie dat zijn, lees je verderop. Let op: dit artikel bevat spoilers.

1 april