Racoon sluit jaar af met gouden en platina plaat

De komiek had namelijk wat goed te maken met Racoon. De Zeeuwse band was in het afgelopen seizoen van Zondag met Lubach te zien, maar speelde er geen noot. ,,Ik wil toch nog even sorry zeggen. De manier waarop we jullie hebben behandeld in Zondag met Lubach was niet netjes. Jullie hebben niet opgetreden”, zegt Lubach, vergezeld door zijn hond, in een video die de band vandaag op Twitter deelt. De cabaretier werd al gestraft. ,,Ik denk ook dat karma mij meteen een geschenk heeft gegeven: ik heb mijn been gebroken. Dit is puur omdat jullie zo kort hebben opgetreden.”