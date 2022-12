Radio 1-presentator Stephan Komduur wint prijs voor jong journalistiek talent, Merel Ek grijpt mis

Veilig­heids­spel­den­jurk Liz Hurley en zijden exemplaar van Lady Di: Versace was popster onder ontwerpers

Een kleermakerszoon uit Reggio di Calabria, precies in de punt van de laars, veroverde modehoofdstad Milaan en vervolgens de wereld. Gianni Versace was als ontwerper eigenzinnig, vernieuwend en zonder vrees. 25 Jaar na zijn dood herleeft zijn werk in het Groninger Museum en deze stukken mag je bij een bezoek niet missen.

