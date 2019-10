Radio 4 elitair? Ben je gek, gewoon intunen!

Deze heetste 300 tracks van de klassieke muziek, ik zit er nou een beetje lollig over te doen, omdat ik een lichte lijstjesallergie aan het ontwikkelen ben, deze lijst der lijsten, deze platenbonanza van Radio 4 is een erg goed te beluisteren allegaartje van stijlen en periodes. Hij gaat van Heinrich Schütz, de belangrijkste Luthers-Protestanse componist voor Bach, tot Rogier Van Otterloo, componist van de filmmuziek van Turks Fruit.



De muziek van Star Wars staat er op, die is inmiddels ook al klassiek, de tune van Lord of The Rings, An American in Paris van George Gershwin, de Tafelmusik van Telemann, Hymnes van Hildegard von Bingen, ja, het is andere koek dan 538, 3FM, 2 of Q, het is hobo en hoorn geblazen, het basso continuo wat de klok slaat. Elitair? Ben je gek, gewoon intunen en luisteren naar de Rückert-Lieder, de motetten van Bach die met superstip op 60 in de lijst zijn binnengedenderd, Kol Nidrei van Max Bruch en Schilderijen van een tentoonstelling (o.a. ‘Het oude kasteel’ en ‘De grote poort van Kiev’) Van Modest Moessorgski.



De classical deejays zijn tof, de weetjes leuk. Wist jij bijvoorbeeld dat er 108 componisten in de lijst staan, waarvan er inmiddels 88 de pijp uit zijn? En Frans Liszt-haters kunnen opgelucht adem halen, de hele Liszt komt dit jaar niet in de lijst voor. Zo, ik ga nu beginnen met luisteren, 300, Schumann, Kinderszenen.