Radio 538 levert luisteraars in

The Elephant Man wordt musical

17:30 Nederlandse theatermakers gaan het verhaal van The Elephant Man nieuw leven inblazen. Stichting TEM en Affolter Productions maken er een eigen musical van, die in oktober tien keer te zien is in Het Zonnehuis in Amsterdam. De bedoeling is uiteindelijk op een (inter)nationale tournee te gaan met de productie over de door kolossale bulten ontsierde en gehandicapte Brit Joseph Merrick (1862 - 1890).