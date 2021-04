Radio 538 organiseert in Breda Oranjedag: 10.000 bezoekers welkom

Radio 538 organiseert al 28 jaar het grootste Koningsdagevenement van Nederland. Omdat er dit jaar geen events mogen plaatsvinden op 27 april, brengt 538 met ‘538 Oranjedag’ op Koningsdag ‘de leukste artiesten van ons land naar de Nederlandse huiskamers’. De beelden worden opgenomen op 24 april. Tijdens de verjaardag van de koning is op Radio 538 een speciale uitzending te horen en op SBS 6, TV 538 en 538.nl wordt het spektakel ook integraal uitgezonden. ‘538 Oranjedag’ wordt door Fieldlab Evenementen benut voor een opschalingstest, waarmee de tweede fase van praktijkonderzoeken wordt ingegaan. De doelstelling van deze tweede fase is om vast te stellen of ervaringen uit de eerste fase ook toepasbaar zijn bij grotere aantallen deelnemers. ,,In Breda zijn we tijdens de coronapandemie steeds op zoek naar manieren hoe dingen op een verantwoorde en veilige manier wél kunnen", reageert de Bredase burgemeester Paul Depla. ,,De behoefte hieraan neemt ook toe in de samenleving. We zijn trots op het feit dat Fieldlab Evenementen in samenwerking met Radio 538 in onze stad zo’n belangrijk praktijkonderzoek mag gaan uitvoeren van het kabinet. De ervaringen hieruit gaan ons weer een stap verder brengen in de richting van meer mogelijkheden.”

Opschalingstesten

,,Wij zijn heel blij dat we vandaag een nieuwe reeks onderzoeken mogen aankondigen", vult Marcel Elbertse van Fieldlab Evenementen aan. ,,Het is mooi dat we deze opschalingstesten kunnen doen, waar we eerder opgedane kennis met hogere bezoekersaantallen kunnen toetsen. We realiseren ons terdege dat dit een absoluut voorrecht is, zeker als je kijkt naar het huidige epidemiologische beeld waar versoepelingen voorlopig even uitblijven. Deze nieuwe onderzoeken zijn echter essentieel voor de tweede fase van Fieldlab Evenementen.”



Coco Hermans, radiodirecteur bij 538 is verheugd dat haar zender is uitgekozen. ,,We zijn ongelooflijk trots en vereerd dat we samen met Fieldlab Evenementen ‘538 Oranjedag’ - het grootste testevent tot nu toe - mogen organiseren. Daar hebben wij, de artiesten, 538-dj’s en luisteraars allemaal lang naar uitgekeken. Op 27 april doen we dit nog eens over, maar dan samen met heel Nederland.”



Achter de schermen zijn de voorbereidingen met dj’s en artiesten voor het event op 24 april al in volle gang. En ook de locatie, het Chasséveld in Oranjestad Breda, maakt zich klaar voor de start van het evenement met 10.000 bezoekers. Kaarten zijn te krijgen via de website van 538.