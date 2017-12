Radio 538 tikt Frank Dane op de vingers om 'grap' met Maan

Radiozender 538 heeft gereageerd op het voorval met zangeres Maan de Steenwinkel (20) dat vandaag het gesprek van de dag is in showbizzland. Volgens de radiozender is de grap die met haar werd uitgehaald 'verkeerd uitgevallen' en had het niet mogen gebeuren. In een officieel perscommuniqué laat 538 ook weten dat de betreffende radio-uitzending met dj Frank Dane is besproken.

De commerciële radiozender van Talpa Radio voelde zich genoodzaakt te reageren nadat zowel Maan als Dane vandaag van zich lieten horen. In een e-mail die naar verschillende media is verstuurd, valt te lezen hoe Maan op 17 november tijdens een optreden werd verrast door een streaker die door het radioprogramma van Dane was ingehuurd. ,,De totstandkoming van deze grap heeft te maken met de vele bezoeken die Maan aan de 538-studio heeft gebracht. Zo kwam Maan al eens met een hele fanfare de studio in en heeft Frank daarop de volgende grap weer bedacht'', klinkt het.

Ook de reactie van Maan - de beelden waarin ze zich rot schrikt gaan het internet over - op de blote man wordt beschreven. ,,Ze was in de veronderstelling dat er ditmaal geen grappen werden uitgehaald.''

538 benadrukt dat aan de zangeres direct excuses werden aangeboden. Ook werd Dane aangesproken op de grap. ,,Direct na de uitzending heeft de programmaleiding van Radio 538 het voorval met Frank besproken. Wat betreft Radio 538 is de ‘prank’ verkeerd uitgevallen en had dit niet mogen gebeuren.''

Maan liet rond het middaguur via Instagram los dat ze het 'heel heftig' vindt om te zien wat voor ophef er over de streaker is ontstaan. ,,Het was een totaal misplaatste en vreselijk stomme grap'', schreef ze onder meer. Haar fans steunen haar door haar succes met haar tour te wensen. ,,Knap dat je echt blijft!'', reageert iemand.

Even later liet Dane van zich horen door - net als zijn werkgever - te onderstrepen dat het nooit had mogen gebeuren. ,,Toen ik de reactie van Maan zag, dacht ik gelijk 'kut, shit dat was nooit de bedoeling'. Het was bedoeld als ludiek geintje, maar het pakte heel anders uit. Sorry, sorry, sorry Maan.''