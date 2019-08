‘Radio Bergeijk’ terug in de ether: ‘Alsof we terug zijn in onze oude speeltuin’

Nadat de fotograaf een foto van Pieter Bouwman heeft gemaakt in de kiosk van Bergeijk, komt een ouder stel op Bouwman af. ,,Meneer, mogen wij met u op de foto? U bent toch Toon Spoorenberg?” Het tweetal blijkt fan van Radio Bergeijk, en is al voor de tweede keer ‘op pelgrimage’ in het Kempendorp.



,,Misschien moet ik toch vaker naar Bergeijk komen”, grijnst Bouwman als hij weer is aangeschoven op het terras van café-zaal De Gouden Leeuw. Meer dan zeshonderd afleveringen maakte hij van Radio Bergeijk, maar hij is maar een paar keer in het dorp geweest. ,,Wilbert Hietbrink, de technicus van Hans Teeuwen, komt hier vandaan en heeft ons een keer rondgeleid. Vanaf de kiosk honderd meter iedere kant op, De Ploeg de ene kant, het Eichmannmuseum, of hoe heet dat, aan de andere kant, toen waren we klaar. Zeg nou zelf, veel is het hier niet, het is kraak noch smaak, een soort Emmeloord, maar dan in Brabant.”



Radio Bergeijk is een soort mix van hoorspel, een dorps radiostation, Monty Python, Ronflonflon en De Dik Voormekaar Show - André van Duin en Ferry de Groot waren grote fans. Pieter Bouwman (Eindhoven 1958) speelt de alcoholistische Toon Spoorenberg, George van Houts zijn al even smoezelige en xenofobe collega Peer van Eersel. Technicus Tedje van Lieshout – radiokunstenaar Mat Wijn - doet de geluidsmix. ,,De onmisbare derde poot”, zegt Bouwman. Het programma werd een cultsucces, met een trouw publiek van zo’n 180.000 luisteraars. De serie was ook even op tv te zien in een regie van Pieter Verhoeff.