Radiodirecteur Talpa: We hebben geen interesse in Stenders

Vanmiddag liet Stenders op NPO Radio 2 weten dat John de Mol interesse in hem zou hebben. ,,Ik heb een aanbieding gekregen'', liet hij los. Hij vertelde er niet bij vertelde om welke zender het gaat.



Van dat verhaal klopt niets, stelt Minneboo nu. ,,Rob Stenders heeft Talpa Radio benaderd, in tegenstelling tot wat hij beweert. Er zijn gesprekken geweest tussen Stenders en mij als radiodirecteur, op zijn initiatief. We hebben de opties besproken, maar er is vanuit ons geen interesse meer."



Daarnaast is de radiodirecteur er absoluut niet van gediend dat de dj suggereerde dat er interesse in hem werd getoond. ,,Bovenal zijn we er niet van gediend dat we gebruikt worden voor het genereren van publiciteit of ten behoeve van de onderhandelingen met andere partijen."



Het programma van Stenders op Radio 2 verdwijnt binnenkort van de zender. Door een overstap van AVROTROS naar BNNVARA is Stenders zijn dagelijkse tijdslot van 14.00-16.00 uur kwijtgeraakt. Annemieke Schollaardt (3FM) komt op zijn plaats te zitten.