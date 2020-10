Radioduo Coen en Sander viert 16-jarig jubileum: ‘We zijn net Bert en Ernie’

Er zijn maar weinig dingen waarin Coen Swijnenberg en Sander Lantinga op elkaar lijken. Maar juist dat grote verschil in karakter is de kracht van het duo dat donderdag maar liefst zestien jaar samen radio maakt. ,,Eigenlijk zijn we net Bert en Ernie.”

,,We kunnen soms echt met verbazing naar elkaar kijken. Maar dat werkt wel. Juist die tegenstelling maakt dat we een team zijn", verklaart Sander de lange samenwerking met Coen. ,,Ik zeg ook altijd: met je beste vriend kun je geen radio maken. De luisteraar voelt zich dan al snel buitengesloten."

De heren, die in 2004 met een radioprogramma begonnen op 3FM en sinds 2015 van maandag tot en met donderdag De Coen en Sander Show presenteren op Radio 538, vergelijken hun samenwerking zelfs wel eens met een relatie. ,,We zijn net een stel. De clichés die daarbij horen, gelden ook voor ons. We vullen dingen voor elkaar in en gunnen elkaar veel", zegt Coen. ,,En we maken veel lol. Het gaat allemaal op een heel natuurlijke manier.”

Olifant in porseleinkast

In al die jaren hebben ze ook veel van elkaar kunnen leren. ,,In het begin hadden we niet zo veel met elkaar. Toen dacht ik: wat moet ik met die gozer. Sander is een soort olifant in een porseleinkast en ik kleurde juist binnen de lijntjes", herinnert Coen zich nog van de beginperiode. ,,Hij moest soms een beetje getemd worden en ik moest leren dat het niet erg is om af en toe uit de bocht te vliegen.”

Terugkijkend kunnen de dj's vele hoogtepunten noemen. Het winnen van de RadioRing en het maken van radio in een varende luchtballon horen daar zeker bij. Dieptepunten waren er ook, zoals de burn-out van Coen. Zeven maanden lang was hij afwezig op de radio. Sander: ,,Dan merk je wel dat je aan elkaar gehecht bent, dat het toch een andere show is als hij er niet bij is.”

Marathonuitzending

Zijn terugkomst half mei was voor Coen zijn absolute hoogtepunt van de afgelopen jaren. ,,Het voelde echt als een keymoment: gaat alles samenvallen, kunnen we het nog? Je bent door zoveel stadia heen gegaan. Voor hetzelfde geld zit je bij elkaar en werkt het niet. Maar op alle manieren was het thuiskomen. We waren allebei zo blij dat het nog klikte."

Vandaag vieren de twee hun jubileum als radioduo met een extra lange middagshow. Tijdens de marathonuitzending van 12.00 tot 19.00 uur blikken ze terug en zullen verschillende artiesten komen optreden. Vooruitkijken doen Coen en Sander ook. Want voor beiden is de koek nog lang niet op.

,,Er kan een moment komen dat je op de automatische piloot gaat. Dan is het klaar", zegt Coen. ,,Maar dat hebben we allebei gelukkig niet. Er zit nog veel in." Dat geldt ook voor Sander, die er nooit rekening mee had gehouden samen met Coen het langstzittende radioduo te worden. ,,Ik kijk er met veel voldoening op terug. Je knippert even met je ogen en je bent zestien jaar een duo. Mijn hart gloeit echt als ik eraan denk en als het aan mij ligt gaan we nog een paar jaar samen door."

