Radiohead deelt compleet oeuvre gratis in onlinebibliotheek

Fan Johan Derksen: ‘David Olney heeft de mooiste dood voor een muzikant’

13:26 David Olney stopte midden in een liedje met zingen, zei ‘sorry’ en blies op het podium zijn laatste adem uit, terwijl zijn kin op de borst zakte. In Florida stierf de 71-jarige zanger in het harnas. ,,Voor een muzikant misschien wel de mooiste dood, die je kunt bedenken, maar natuurlijk ook zeer dramatisch’’, stelt Johan Derksen, die de zanger goed kende.