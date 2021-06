Radiostation FunX stopt boycot Lil’ Kleine

De artiest was gearresteerd op Ibiza, maar de zaak werd geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs. Dat was al gebeurd toen FunX de boycot aankondigde, maar is nu ook de reden voor de opheffing ervan. ,,Er is geen aanklacht meer tegen Lil’ Kleine, dus FunX draait de muziek van de rapper weer”, laat een woordvoerster weten.

FunX was het enige radiostation dat Lil’ Kleine in de ban deed na het incident. Radio 538, Radio Veronica en Radio 10 bleven zijn muziek draaien. Voor Qmusic, 100%NL en Slam veranderde er niets, want daar stond de artiest sowieso niet op de playlist.

Het nieuws over de knallende ruzie op Ibiza had al met al weinig gevolgen voor de rapper. Zijn optreden bij het City of Dance-festival in Middelburg komende juli gaat bijvoorbeeld door. Vooralsnog blijft hij ook hoofddocent bij het online platform Street Academy, waar hij colleges geeft over persoonlijke ontwikkeling. Kleine blijft ook het gezicht van jongerenplatform New Wave, dat hij eerder begon bij Talpa.

Jorik Scholten (26), zoals de rapper echt heet, werd zo’n twee weken geleden gearresteerd bij een hotel op Ibiza. Zijn vriendin Jaimie Vaes (31) zou bebloed en gewond de lobby in zijn gerend na een ruzie, meldden ooggetuigen. De artiest verscheen kort daarna met handboeien om bij de rechtszaal, waar de zaak dus werd geseponeerd.

De twee hadden in het hotel weliswaar knallende ruzie, maar van fysiek geweld was volgens het stel geen sprake. ,,Hij gaat wel iets liever zijn’’, zei Vaes in een videoboodschap die ze samen met Scholten opnam. Daarin deden ze het voorkomen alsof alles weer koek en ei is, maar daar twijfelde een lichaamstaaldeskundige aan. ,,Als hij haar zoent, zie je dat ze verstart’’, zei hij onder meer.

