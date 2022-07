Radiostations moeten hun plek opnieuw bevechten: wat gebeurt er nu?

Stranger Things-ac­teur Noah Schnapp bevestigt dé fantheorie van seizoen 4

Stranger Things-acteur Noah Schnapp heeft in een interview met Variety bevestigd dat zijn personage Will Byers homoseksueel is. De geaardheid van Will was al een tijdje een fantheorie, en die blijkt niet ongegrond. In de serie heeft het personage gevoelens voor zijn beste vriend Mike Wheeler.

16 juli