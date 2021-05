Rag ‘n’ Bone Man gooide half album aan muziek weg: ‘Had tijd nodig om te leven’

Hij was nog maar zes maanden getrouwd toen het eind 2019 al mis ging. Zijn huwelijk klapte, tot verbazing van zijn omgeving: hij en zijn vriendin Beth leken voor elkaar gemaakt. Ze waren ook al tien jaar samen toen ze trouwden. Hun huwelijksceremonie was die zomer nog knotsgek geweest: met een grijns op zijn spraakmakend getatoeëerde gezicht gaf Rag ‘n’ Bone Man, echte naam Rory Charles Graham, het jawoord doodleuk in trainingspak. Dat het mis ging deed hem zeer. Maar, vertelt hij per zoomsessie vanuit Brighton in Engeland, hij heeft zich er inmiddels bij neergelegd. ,,We hebben goed contact hoor, en om de week is mijn zoontje bij mij.’’ Rueben, vier jaar oud, wordt bovendien lekker verwend: Rag ‘n’ Bone Man kocht tijdens de eerste lockdown een gigantisch springkussen met Spiderman-thema voor hem. Leuk voor op het afgelegen landgoed in de bossen, waar hij tegenwoordig op woont. ,,Straks kan hij met me mee op tournee. Slapen in de tourbus: dat vindt een 4-jarige vast leuk, toch?’’