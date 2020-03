Rammstein ontkent coronabesmetting frontman Till Lindemann

,,Gisterenavond is Till Lindemann op advies van de arts van de band opgenomen in het ziekenhuis”, staat in een verklaring die Rammstein vrijdag op de website plaatste. “Hij heeft de nacht doorgebracht op de intensive care maar heeft die weer verlaten en voelt zich beter. Till is negatief getest op het coronavirus.”

In juni dit jaar zou Rammstein naar het Goffertpark in Nijmegen komen. De show is uitverkocht, maar of hij door kan gaan nu de frontman ziek is, is nog onduidelijk. Ook verdere coronamaatregelen die de regering op 31 maart bekendmaakt kunnen roet in het eten gooien voor fans.