Rampvlucht trof me meer dan een documentaire had gekund

Nepbom van Alberto Stegeman op Veluwse militaire basis: OM eist in hoger beroep taakstraf

Het Openbaar Ministerie in Arnhem heeft in hoger beroep een taakstraf van tachtig uur geëist tegen Alberto Stegeman voor het achterlaten van een nepbom op een militaire basis in ‘t Harde in 2018. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM naar aanleiding van berichtgeving van Shownieuws.

28 september