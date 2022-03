Randy Newman stelt Nederlandse concerten uit na nekoperatie

Intussen is hij geopereerd. Newman zegt veel zin te hebben in de concertreeks An evening with Randy Newman , maar zijn artsen vinden dat hij het nog even rustig aan moet doen. ‘Ik mis het optreden heel erg, maar ik zie ernaar uit om snel weer voor jullie te kunnen spelen.’

Randy Newman was vooral in de jaren 70 en 80 populair. Hij scoorde hits met Birmingham en Short people, waarmee hij in 1977 in de Nederlandse hitlijsten stond. Ook had hij succes met Rider in the rain, een nummer dat hij samen met The Eagles had opgenomen. Verder won de singer-songwriter tweemaal een Oscar voor beste song in een film.