Rapper A$ap Rocky gearresteerd op vliegveld na vakantie met Rihanna, mogelijk vanwege schietpartij

ID&T: Geweldig om festival­sei­zoen weer te kunnen openen

De organisatie achter het festival Awakenings dat zaterdag is gestart, is erg blij dat het festivalseizoen weer is begonnen nadat het vanwege de coronamaatregelen zo’n twee jaar stil heeft gelegen. ID&T Group-directeur Ritty van Straalen laat weten dat de sfeer ‘uitgelaten’ is.

16 april