Rapper Boef doet ‘n ‘Immanuelle’: Ik oefende voor rol in Fast & Furious

Imanuelle Grives werd 21 juli op het Belgische dancefestival Tomorrowland betrapt met een aanzienlijke hoeveelheid drugs op zak: meer dan 100 xtc- en amfetaminepillen, MDMA, 20 gram cocaïne en bijna 10 gram ketamine. Ze bekende drugs te hebben verkocht op het festival en kwam later met de opmerkelijke verklaring dat ze dat deed om te oefenen voor een filmrol. De Belgische rechter besloot gisteren dat de actrice haar cel in afwachting van de rechtszaak mag verlaten.



Dat bracht rapper Boef op een idee: hij raakte begin dit jaar immers zijn rijbewijs kwijt vanwege twee grove snelheidsovertredingen in 2016. Op filmpjes die hij op internet plaatste, was te zien hoe hij destijds met bijna 300 kilometer per uur over de snelweg reed. Binnen de bebouwde kom van Tilburg bereikte hij een snelheid van 165 kilometer per uur. De kantonrechter legde hem daarvoor een rijverbod van 30 maanden op, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.



Nu reageert hij met een ludiek verweer op een Instagrambericht over haar vrijlating. ,,Mag ik ook mijn rijbewijs terug? Ik was aan het oefenen voor een nieuwe rol in Fast and Furious 8”, schrijft hij tot grote hilariteit van anderen. Meer dan tweeduizend mensen hebben zijn opmerking ‘geliked’.