Rapper Boef mag (tijdelijk) niet meer autorijden na dollemansrit van 300 kilometer per uur

De straf in deze hoger beroepszaak is dezelfde als de rechtbank vorig jaar januari uitsprak. De rapper reed vier jaar geleden met bijna 300 kilometer per uur over de snelweg van Eindhoven naar Tilburg en in de bebouwde kom van Tilburg reed hij daarna ook veel harder dan toegestaan. Op de Ringbaan Oost – waar 50 kilometer per uur de maximale snelheid is – haalde de auto een snelheid van 165 kilometer per uur. Een filmpje van de levensgevaarlijke rit verscheen later op zijn YouTube-kanaal.

Ontkennen

Hij ontkende in de bebouwde kom te hebben gereden, omdat hij van plaats zou zijn geruild na het verlaten van de snelweg. Het hof ging daar niet in mee en gaat ervan uit dat hij ook de auto bestuurde in de bebouwde kom van Tilburg.

Hij zei zijn verantwoordelijkheid te willen nemen voor zijn snelheidsovertredingen op de snelweg. ,,Als jonge jongen dacht ik niet na over de consequenties. Het was gewoon een beetje stoer doen”, vertelde de 27-jarige rapper in het gerechtshof in Den Bosch. ,,Ik was toen 22 jaar, nu 27. Een mens verandert en dat heb ik ook wel bewezen met de tijd”, vertelt hij. ,,Ik kan er niks mooiers van maken, het was toentertijd gewoon een domme keuze.”

Racebaan

Het gerechtshof neemt het de man ‘zeer kwalijk’ dat hij de openbare weg als racebaan heeft gebruikt. ‘Door plankgas Brabant te doorkruisen heeft hij meerdere levens op het spel gezet. Door het filmpje van de rit online te zetten had zijn – naar eigen zeggen – grote schare volgers voorbeeld aan zijn gedrag kunnen nemen.’

Het hof heeft bij de strafoverweging ook de financiële middelen van de man meegenomen. Die maken het mogelijk om tijdens de rijontzegging in alternatieven te voorzien, bijvoorbeeld door een chauffeur in te huren. In totaal krijgt Boussaadia een rijontzegging van 2,5 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De rechtbank Zeeland-West-Brabant legde eerder een rijontzegging voor dezelfde duur op.

Daarnaast krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Voor de voorwaardelijke straffen geldt een proeftijd van 2 jaar. Tenslotte moet de vlogger een bedrag van 6500 euro overmaken aan de Vereniging Verkeersslachtoffers.

Volledig scherm Sofiane Boussaadia (r), beter bekend als rapper Boef, wil verantwoordelijkheid nemen voor zijn snelheidsovertredingen uit 2016. "Als jonge jongen dacht ik niet na over de consequenties. Het was gewoon een beetje stoer doen", vertelt de 27-jarige rapper in het gerechtshof in Den Bosch. © ANP