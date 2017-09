Rapper Jebroer moet voor het eerst optreden stoppen

Ruim 8.000 studenten gingen gisteren uit de bol op de Oude Markt in Leuven tijdens de 25ste Studentenwelkom. Rapper Jebroer beleefde ondanks het enthousiaste publiek toch een beetje een avond in mineur. Niet allen had hij geluidsproblemen waardoor hij zijn optreden voortijdig moest stopzetten, ook kreeg hij een parkeerboete.

Jebroer had zijn Audi achter het podium op de Oude Markt geparkeerd en zijn manager weigerde de wagen te verplaatsen. Daarop schreef de Leuvense politie zonder pardon een proces-verbaal uit. De Nederlandse rapper maakte duidelijk dat hij het er niet mee eens was maar zette desondanks een goede show neer, zegt organisator Erik De Rop van vzw Oude Markt. ,,We hadden een vergunning voor laden en lossen aangevraagd om de artiest en zijn materiaal op een ordelijke manier op de Oude Markt te krijgen”, legt hij uit. ,,Toen er problemen ontstonden met de techniek weigerde de manager van Jebroer de wagen te verplaatsen. De discussie ging een tijdje verder en uiteindelijk heeft de Leuvense politie een PV opgemaakt. Jammer uiteraard. Een kleine domper op de feestvreugde.”

Geluidsman

Op Twitter beklaagde Jebroer zich achteraf over het ingekorte optreden en bood hij het publiek zijn excuses aan. Dat viel niet bij iedereen in even goede aarde. Sommige aanwezige studenten beschuldigden hem er via Twitter van de schuld onterecht af te schuiven op de geluidsman. ,,Voor het eerst in m’n leven een show gestopt. Shout-out naar de geluidsman”, twitterde Jebroer na het optreden. De reacties lieten niet lang op zich wachten. ,,De beste geluidsman kan deze slechte playback niet verdoezelen hoor”, klonk het meteen, waarop Jebroer antwoordde dat hij niet playbackte. ,,Als ik zou playbacken, zou ik ook niet klagen over het geluid...”, zei hij. ,,Ik kom op, alles begint te piepen. Kom nog een keer op. Gaat weer alles piepen. Daarna nog een keer en doe mijn best voor wie er zijn. Ik baal nog meer dan jullie. Dit is mijn werk en ik wil mijn werk goed doen. Anders niet.”