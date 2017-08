Rapper Mystikal geeft zichzelf aan na beschuldiging verkrachting

De verkrachting van de jonge vrouw vond op 22 oktober 2016 plaats in de stad Shreveport (Louisiana). Het slachtoffer deed direct aangifte tegen Michael Lawrence Tyler (de echte naam van Mystikal) en zijn metgezel Averweone Holman. De mannen ontkennen nog altijd betrokken te zijn geweest bij het zedendelict. Maar volgens de recherche zijn er wel degelijk aanknopingspunten die er op wijzen dat Tyler en Holman de vrouw in het casino belaagden. De rapper en zijn entourage verbleven op de bewuste dag in Shreveport, waar hij een concert gaf.



De politie is volgens Billboard nog op zoek naar een derde verdachte: Tenichia Wafford. Zij zou het slachtoffer van de verkrachting onder grote druk hebben gezet en hebben gevraagd vooral geen aangifte te doen. De vrouw wordt beschuldigd van indirecte betrokkenheid bij de geruchtmakende verkrachting.



Het is niet de eerste dat Mystikal in opspraak raakt. In 2003 werd hij aangeklaagd voor aanranding en afpersing van een vrouw. Op 1 januari 2004 werd hij daarvoor veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. Die tijd zat hij in de gevangenis uit, waarna hij begin januari 2010 weer op vrije voeten kwam. Korte tijd later liep hij tegen de lamp wegens belastingontduiking.