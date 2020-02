Rapper Pop Smoke (20) doodgeschoten bij overval in eigen huis

Pop Smoke, die afgelopen jaar een hit scoorde met Welcome to the Party, was in zijn eigen huis in Hollywood toen twee mannen de woning binnendrongen. Bij de roof werden meerdere schoten gelost. Daarbij werd de rapper op meerdere plekken geraakt, waarna hij overleed in de ambulance. De twee mannen, die nog niet geïdentificeerd zijn, zijn op de voet gevlucht en worden op dit moment nog gezocht. Het is nog onduidelijk of de artiest de twee schutters kende.



Er werd wel een andere man aangehouden, maar de politie verklaarde later dat hij niks met de overval met dodelijke afloop te maken had. Inmiddels is hij weer vrijgelaten.



Pop Smoke, die eigenlijk Bashar Barakah Jackson heette, bracht in juli zijn eerste album uit. Het nummer Welcome to the Party werd een grote hit en is op YouTube inmiddels dik 23 miljoen keer bekeken. Nicki Minaj maakte een paar maanden later een remix van de song.