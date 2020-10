Rapper Snelle geeft online-verrassingsconcert

Koninklij­ke bolide onder de hamer voor ruim 2,1 miljoen

11 oktober Een BMW 507 Series II Roadster uit 1959, ooit eigendom van koning Constantijn II van Griekenland, is vandaag in Knokke door het Britse veilinghuis Bonhams geveild voor 2,127 miljoen euro. Een Aston Martin DB2/4 3.0-liter Sports Saloon uit 1955, die nog van de Belgische koning Boudewijn is geweest, ging onder de hamer voor 271.745 euro.