Rapper Snoop Dogg in musical over zijn leven

Fred van Leer: Mijn leven is in Renesse pas begonnen

7:27 Fred van Leer (41) werd een paar maanden geleden nog wel eens huilend wakker. Een burn-out. Inmiddels gaat het beter, maar de tranen liggen op de loer. Na de opnames van zijn nieuwe show Say Yes to the Dress Benelux, was het tijd voor rust. ,,Maar niet te veel."