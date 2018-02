Rapper Typhoon last halfjaar pauze in: 'Tijd voor rust en ruimte'

,,Ik ben dankbaar voor de vele prachtige optredens en reizen die ik heb mogen delen en ervaren met jullie'', gaat hij verder. Typhoon gaat pas in de zomer weer optreden. Dat betekent dat hij het 50-jarig jubileumconcert van de Amsterdamse poptempel Paradiso laat schieten. Hij wordt vervangen door Ronnie Flex en de Deuxperience-band.



De 33-jarige Glenn de Randamie, zoals Typhoon eigenlijk heet, let extra goed op zichzelf nadat hij in 2010 werd geveld door een burn-out. De rapper had in die tijd onder meer een relatiebreuk te verwerken, maar stortte zich in plaats daarvan op zijn werk. Hij plukte optimaal het succes van zijn debuutalbum Tussen licht en lucht uit 2007, maar het vele werken eiste uiteindelijk zijn tol.



,,Ik weet nog dat ik na een lange reeks optredens doodmoe in bed ben gevallen'', zei hij eerder over die tijd. ,,De volgende ochtend kon ik er letterlijk niet meer uitkomen. Mijn lichaam stond op shutdown, mijn ledematen luisterden niet meer.'' Zijn zus moest hem naar de eerste hulp brengen. ,,Daar kreeg ik spierverslappers en ontspanningsmiddelen.''



Na een periode van bezinning herpakte Typhoon zich en in 2014 bracht hij zijn tweede album Lobi da Basi uit, dat een groot succes werd. Vervolgens sloeg hij weer aan het optreden; hij stond op onder meer Pinkpop en zong op Koningsdag 2016 voor de koning en koningin.