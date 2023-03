Rapport: Kandidaten en medewerkers van The Voice trokken al ver voor 2022 aan de bel over wangedrag

UpdateVerschillende kandidaten en medewerkers bij The Voice of Holland hebben zich tussen 2015 en 2022 beklaagd over seksueel ongepast gedrag. Dat constateert advocatenkantoor Van Doorne in het externe onderzoek naar de misstanden bij de talentenjacht. Het wangedrag is intern gemeld, maar er lijken te weinig maatregelen te zijn genomen.

Er is geen bewijs dat de Nederlandse en Britse top van Voice-producent ITV vóór 2022 op de hoogte is gebracht. In een persbericht suggereert manager Lisa Perrin van ITV Studios: ,,Als de klachten over ongepast gedrag waren doorverwezen naar het ITV management in Londen, zou de reactie anders zijn geweest.” ITV zelf heeft bevindingen uit het onderzoeksrapport vandaag online gezet.

Het ongepaste gedrag blijkt al ver voor 2022 te zijn begonnen. Precieze jaartallen worden niet genoemd, maar de onderzoekers spreken over een vrouwelijke Voice-kandidate die maandenlang whatsapp-berichten en verbale, seksueel getinte opmerkingen zou hebben gekregen. Dat leidde vervolgens tot een excuus van de beschuldigde persoon en de toezegging dat de kandidaat niet alleen met hem in één ruimte zou zijn. Onduidelijk blijft welke leidinggevenden van dit voorval op de hoogte was. In het hele rapport worden nergens namen genoemd.

Gedrag ging maandenlang door

Ook na dit voorval kwamen er meer recent meldingen over dezelfde medewerker. Een kandidaat gaf aan dat het gedrag zich maandenlang heeft voorgedaan en dat ‘zij het gevoel had er niet onderuit te kunnen omdat zij meedeed met een talentenjacht die belangrijk was voor haar carrière’. Zij beschouwde de medewerker als machtig. Hij kreeg een mondelinge waarschuwing. Daarna meldden zich nog vier personen met klachten over diezelfde Voice-medewerker. Drie van hen beklaagden zich erover dat er met hun verhaal te weinig werd gedaan.

Van Doorne heeft in totaal 62 mensen geïnterviewd over de zaak en een groot aantal documenten bekeken, waaronder e-mails en whatsapp-berichten. Veel geïnterviewden beschreven de sfeer rond de productie van The Voice als ‘flirterig, fysiek en knuffelig’.

Sommige geïnterviewden gaven aan dat zij de cultuur rond het melden van ongepast gedrag als veilig beschouwden, maar anderen zeiden dat zij zich niet veilig hebben gevoeld om ongepast gedrag te melden. Volgens Van Doorne was er ‘alleen’ sprake van ongewenst gedrag bij The Voice of Holland, niet bij The Voice Kids of The Voice Senior.

‘Men werd niet geacht te klagen’

Het onderzoek onthult ongepast gedrag door meerdere personen in vele vormen. Soms gebeurde het verbaal, soms met berichtjes op de telefoon en ook was er fysiek contact. Volgens de onderzoekers is machtsongelijkheid meerdere keren door slachtoffers genoemd, maar is er een duidelijk verschil in perceptie. Gedrag dat door sommigen werd beschreven als ‘normaal’ of ‘deel van de entertainmentsector’, werd door anderen omschreven als grensoverschrijdend en beschadigend.

De redenen die geïnterviewden gaven om geen melding te doen, hielden verband met de machtige positie van bepaalde personen en met het idee dat ‘bepaald gedrag normaal leek te zijn’, dat men ‘niet geacht werd te klagen’ en ‘dat er een cultuur leek te zijn waarin mensen elkaar dekten’.

Vanwege de afspraken tussen Van Doorne en het Openbaar Ministerie waren mogelijke strafbare feiten geen onderwerp van het onderzoek van het advocatenkantoor. Iedereen die bij Van Doorne melding maakte van gedrag dat als strafbaar zou kunnen worden gekwalificeerd, kreeg het advies dat gedrag bij de politie te melden.

Onderzoek duurde 14 maanden

The Voice-producent ITV schakelde in januari 2022 advocatenkantoor Van Doorne in om een onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen van ongepast gedrag rond The Voice of Holland, The Voice Kids en The Voice Senior in de periode 30 april 2015 (toen Talpa Media werd overgenomen door ITV) tot en met 12 januari 2022. Van Doorne liet toen weten meldingen over ongepast gedrag van vóór 30 april 2015 ook mee te nemen in het onderzoek.

Het onderzoek van Van Doorne duurde meer dan veertien maanden en werd ingesteld na een geruchtmakende uitzending van Youtube-programma Boos waarin tientallen slachtoffers hun verhaal deden over grensoverschrijdend gedrag bij het roemruchte talentenjacht.

Op 15 juni vorig jaar werd de Van Doorne SpeakUp-line, het kanaal waar mensen melding konden doen van grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, gesloten. Via de Van Doorne SpeakUp Line zijn 58 meldingen ingediend. Ten aanzien van twaalf meldingen adviseerden wij de melder om aangifte te doen bij de politie.

Felle kritiek op onderzoek Van Doorne

Eerder deze week uitten slachtoffers van The Voice, die door advocaat Sébas Diekstra worden vertegenwoordigd, felle kritiek op producent ITV en de radiostilte rond het onderzoek naar de misstanden bij de RTL-talentenjacht.

Gevallen van verkrachting en aanranding

Het onderzoek van Van Doorne staat los van het onderzoek dat het Openbaar Ministerie doet naar strafbare feiten. Half maart maakte justitie bekend dat het ex-jurylid Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen gaat vervolgen voor diverse zedenfeiten. Voor Ali B gaat het om tweemaal verkrachting en éénmaal aanranding, voor Rietbergen om verkrachting van ex-deelneemester Nienke Wijnhoven, een van de weinige slachtoffers die zich in het openbaar uitsprak over de zaak.

