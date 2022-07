Raven van Dorst te gast in Zomergasten: ‘Ode aan de rebel’

Raven van Dorst is 21 augustus te gast in het programma VPRO Zomergasten van Janine Abbring. De presentator en muzikant zal net als de andere gasten dit seizoen diens favoriete televisieavond schetsen.

Van Dorst groeide als Ryanne van Dorst op in Maassluis, in een gezin dat bestond uit drie kinderen. Van Dorst volgde de havo voor Muziek en Dans in Rotterdam en werd lid van de jongerenraad in Maassluis. Daarna speelde die in verschillende bands en beleefde kort een solocarrière. Na aan verschillende programma’s als Expeditie Robinson mee te hebben gedaan als deelnemer mocht Van Dorst ook zelf programma’s maken. Van Dorst woont momenteel in Rotterdam en is lid van de band Dool.

“Mijn avond wordt een ode aan de einzelgänger en de rebel”, zegt Van Dorst. “Aan mensen die de wereld een stuk kleurrijker en vrijer hebben gemaakt en ook mij op een of andere manier hebben weten te inspireren. Door expliciet zichzelf te zijn, door op te staan voor hun idealen, of door simpelweg bloedirritant en tegendraads te zijn. We gaan het anders-zijn omarmen en vieren!”

Van Dorst is de vijfde gast in het interviewprogramma, dat te zien is op NPO 2. Ook presentator Humberto Tan, econoom Sandra Phlippen, journalist Derk Sauer en schrijver Lieke Marsman zijn dit seizoen te gast. Het is het zesde jaar dat Abbring het programma presenteert. Zij maakte in 2017 haar debuut als presentator van het interviewprogramma van de VPRO.

