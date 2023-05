Realityserie Ruud en Olcay krijgt geen tweede seizoen: ‘Spijt dat ik het heb gedaan’

De realityserie over Ruud de Wild en Olcay Gulsen krijgt geen tweede seizoen. Dat stellen de hoofdpersonen in de laatste aflevering van de serie, die vanaf maandag te zien is op streamingdienst NPO Plus.

Gulsen zet haar vraagtekens bij de serie. ,,Ik vind dat we het niet hadden moeten doen, dat we het niet nodig hadden”, stelt ze. ,,Ik heb wel spijt dat ik het heb gedaan. Vooral omdat ik zie hoe erg het jou gekwetst heeft”, vervolgt ze, verwijzend naar De Wild die ‘beschadigd’ zou zijn door de serie en ‘s nachts wakker ligt van al het negatieve commentaar. ,,Ik had van de week een gesprek bij PowNed en toen zei de televisiedirecteur: ‘Eén ding: er komt dus geen seizoen twee’’’, vult de Wild aan. ,,En toen moest ik een beetje gniffelen en dacht ik: nou, fijn dat je het zegt, want ik zat nog heel erg te twijfelen.”

Gulsen vindt ondanks alles dat ze trots mogen zijn op het feit dat ze het toch maar ‘mooi gedaan hebben’. ,,Kijk naar wat er op je afkomt. Dat had ik niet verwacht”, vertelt ze. ,,Ik had wel verwacht dat het heftig zou zijn, maar ik had niet verwacht dat er talkshows gevuld zouden zijn met mensen die er iets van gingen vinden.”

De kijkcijfers van de realityserie daalden de afgelopen weken. De vijfde aflevering werd woensdag primetime gezien door 350.000 mensen. De NPO stelde met klem ‘tevreden’ te zijn over het programma en het bereik. ,,Ik vind Ruud & Olcay een ontwapenend programma, dat goed gemaakt is”, aldus manager lineair Remco van Westerloo. ,,Los van het feit dat we ons bij de publieke omroep niet enkel laten leiden door kijkcijfers, zijn we tevreden met dit programma en ook met het totale bereik.” De serie wist volgens de NPO vooral online veel kijkers te bereiken.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: