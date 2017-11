Realityserie Utopia stopt na 4,5 jaar

Uitgever: Voetbal International blijft weekblad

11:31 Voetbal International blijft een weekblad. Dat stelt Sanne Visser, directeur uitgevers bij WPG dat het tijdschrift onder zijn hoede heeft. ,,Ik weet dat er voor mijn tijd geruchten waren over het eventueel omvormen tot een maandblad, maar daartoe is geen enkele intentie. Daar geloven we niet in. VI blijft een weekblad, waar 60.000 abonnees wekelijks naar uitkijken.''