Rebel Wilson moeder geworden: ‘Met dank aan de beste draagmoeder’

Rebel Wilson (42) is moeder geworden van een dochtertje. Dat onthult de actrice via Instagram. ‘Ik ben meer dan trots om de geboorte van mijn eerste kind aan te kondigen.’

Het meisje heet Royce Lillian en is geboren met behulp van een draagmoeder. ‘Ik kan de liefde die ik voor haar heb niet omschrijven’, schrijft Rebel op Instagram. ‘Ze is een prachtig wondertje.’ De actrice is iedereen die bij heeft gedragen aan het zwangerschapsproces ‘eeuwig dankbaar’. ‘Dit plan had ik al jaren.’

Rebel wil vooral de draagmoeder bedanken die haar heeft geholpen met het realiseren van haar droom. ‘Bedankt dat je me hebt geholpen om mijn eigen gezin te stichten. Dit is het beste cadeau ooit.’ De actrice is er klaar voor om haar dochtertje ‘alle mogelijk liefde’ te geven. ‘Veel respect voor alle moeders. Ik ben trots dat ik nu ook bij de club hoor.’

In juni maakte Rebel bekend dat ze een relatie heeft met Ramona Agruma. ‘Ik dacht dat ik op zoek was naar een Disney-prins’, scheef ze destijds op sociale media. ‘Maar misschien was wat ik al die tijd echt nodig had een Disney-prinses.’ De foto, nota bene aan het begin van de zogenoemde pride-maand, verzamelde binnen korte tijd ruim 150.000 likes.

