Reboot van Buffy The Vampire Slayer onderweg

De nieuwe Buffy, het personage dat wereldberoemd werd dankzij Sarah Michelle Gellar, wordt gespeeld door een zwarte actrice. Wie dat wordt, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk welke Amerikaanse zender de serie gaat uitzenden en wanneer Buffy terugkeert op televisie. Dit najaar wil 20th Century Fox Television met een aantal stations in gesprek.



Sinds afgelopen najaar wordt gesproken over een reboot van Buffy The Vampire Slayer. Het project is in een stroomversnelling gekomen nadat schrijfster Monica Breen werd gevonden, hoewel nog steeds wordt gezocht naar een regisseur en er ook nog geen scenario is. De nieuwe versie moet 'voortbouwen op de mythologie van het origineel', zeiden ingewijden tegen The Hollywood Reporter.