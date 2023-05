Recensie: dankzij sprankelende Halle Bailey gaat The Little Mermaid nooit helemáál kopje-onder

Goddank vonden de makers van het zoveelste naar pure commercie ruikende Disneyproduct actrice Halle Bailey. Vooraf werd moord en brand geschreeuwd. Een zeemeermin van kleur? Onacceptabel, aldus veel fans die de tekenfilm uit 1989 blijkbaar beschouwen als een museumstuk van religieuze waarde.



Zelfs zij moeten toegeven dat Bailey een meer dan geïnspireerde keuze was. Haar gezichtsuitdrukkingen alleen al maken van die vaak onooglijke computeroceaan toch een magische plek. En niet alleen zorgt haar versie van het geliefde nummer Part Of Your World voor een laagje kippenvel, ook als actrice maakt ze indruk door de juiste balans te vinden tussen onschuld, nieuwsgierigheid en vechtlust. Zonder ineens uitgesproken feministisch te worden. Vergeleken met de Ariel van Bailey is de getekende zeemeermin maar een oppervlakkige tuttebel.



Een schmierende Melissa McCarthy (Bridesmaids) als schurk Ursula verdient eveneens een pluim. Kon dit ook maar over de rest van de cast worden gezegd. Oscarwinnaar Javier Bardem (Skyfall, No Country For Old Men) weet zich geen raad als Ariels nukkige papa Triton. Aan de andere kant: welke acteur zou wél met een kroon op het hoofd en drietand in de hand net boven de zeespiegel geloofwaardig een emotionele monoloog kunnen voeren over het ‘weggeven’ van je dochter aan de grote boze buitenwereld?