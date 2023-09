Recensie | Is Erin Carter een frêle jonge moeder of een getrainde vechtmachine?

UPDATE Zakenman Mohamed Al-Fayed (94), vader van vriend prinses Diana, overleden

De Egyptische zakentycoon Mohamed Al-Fayed is woensdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie vrijdag bekendgemaakt. Al-Fayed was in het verleden eigenaar van onder meer het Britse warenhuis Harrods, het Ritz Hotel in Parijs en de Britse voetbalclub Fulham. Zijn zoon Dodi had een relatie met prinses Diana, het stel kwam in 1997 om tijdens een autoachtervolging in Parijs.