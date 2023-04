Recensie: Metallica brengt ode aan Koning en dreunt en beukt er op los in Johan Cruijff Arena

In de Johan Cruijff Arena openden de mannen van metalgroep Metallica op Koningsdag hun M72 World Tour. De band had er zin in, het publiek was wat mat.

Metallica Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Rock (Johan Cruijff Arena)



Dat Nederland deze donderdag ook iets anders heeft te vieren dan de start van een nieuwe wereldtournee van Metallica, is voorman James Hetfield niet ontgaan. Aan het zendertje in zijn kontzak heeft hij een oranje sjaaltje hangen en bij de aankondiging van King Nothing zegt hij dat hem dat wel een passend nummer lijkt op deze dag.

In Amsterdam is niet iedereen blij met het stadionconcert op Koningsdag. De komst van ‘s werelds populairste metalgroep, met als gevolg een extra druk op het lokale ov-net, betekent dat twee Koningsdagfestivals in bezoekersaantal moesten afschalen.

Ander voorprogramma

Des te opvallender is het dat donderdagavond in de Arena aan de kopse kanten van het stadion een zwart doek voor de bovenste ring van de tribune hangt. Dat het allereerste concert van de M72 World Tour niet is uitverkocht, zal komen doordat Metallica zaterdag nog een keer in het stadion staat.

Zo gaat dat de hele tournee: in elke stad die de groep aandoet, wordt twee keer opgetreden, met op de tweede avond telkens een andere setlist en ook een ander voorprogramma dan op de eerste.

Nieuw album

De M72 World Tour dankt zijn naam aan het onlangs verschenen 72 Seasons, een verrassend sterk album, waarop het al sinds 1981 bestaande Metallica blaakt van levenslust. Heavy metal is muziek voor een heel specifieke doelgroep, maar ook de buitenstaander hoort op 72 Seasons dat Metallica in het genre nog altijd tot de top behoort.

In de setlist van de eerste Arena-avond komt het nieuwe album er bekaaid af. Van de zestien gespeelde nummers komen er drie van het nieuwe album. Wat de fans willen, wordt nog eens extra duidelijk als Hetfield vraagt wat voor songs ze het liefst horen: nieuw (matige reactie) of oud (een luid juichend stadion)?

Alcoholproblemen

Hetfield, al heel lang kampend met ernstige alcoholproblemen, ziet er patent uit. En hij heeft er duidelijk zin, net als de andere leden van de groep. Rond de zestig zijn de mannen van Metallica, maar enthousiast draven ze rond op het cirkelvormige, in het midden van de Arena opgestelde podium. Ook Lars Ulrich komt regelmatig even achter zijn drumstel vandaan.

Merkwaardig genoeg is het publiek best mat. Hebben veel toehoorders misschien al ‘s middags hun kruit verschoten tijdens de Koningsdagfeestelijkheden? Pas in het tweede deel van het concert slaat de figuurlijke vlam in de pan (terwijl echte vlammen vanuit het podium vervaarlijk hoog reiken).

Geen toegift

Het zijn in dat laatste deel vooral oude nummers, teruggaand tot de jaren tachtig, die het goed doen. Seek & Destroy heeft een valse start, maar dreunt en beukt er dan genadeloos op los. En vintage Metallica is helemaal aan het einde een langgerekt Master of Puppets, vol spectaculaire solo’s van gitarist Kirk Hammett.

Daarna is het gedaan. De groep neemt zwaaiend en dollend uitgebreid afscheid van het publiek – het lijken wel voetballers – maar een toegift blijft uit.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.