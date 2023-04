Recensie: Rachel Weisz overtuigt in Dead Ringers als tweeling, zussen zijn elk op hun eigen manier angstaanjagend

De gynaecologen heten nu Eliott en Beverly Mantle. Zij werken op de kraamafdeling van een groot ziekenhuis in New York waar zij elkaar voortdurend afwisselen zonder dat de patiënten dat in de gaten hebben. Maar net als Irons in 1988 switcht ook Weisz van liefdespartners als tweeling. Alleen met een verschil. De dominante Eliott valt op mannen, terwijl de timide Beverly een voorkeur voor vrouwen heeft. Maar dat maakt weinig uit. Wel als er sprake is van jaloezie, want hoeveel geluk gunt de ene helft van de tweeling haar evenbeeld?